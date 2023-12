non è mai una sfida come le altre, questo è ormai più che noto, né per i giocatori in campo ma nemmeno per i tifosi sugli spalti. Oggi Dazn ha analizzato con le telecamere a bordocampo la gara tra le due formazioni, un video ricco di retroscena che sono sfuggiti nel corso della partita. Allegri richiama subito sia Chiesa che Vlahovic, chiedendogli di schermareche in avvio stava agendo troppo liberamente. Poi Gleison Bremer e Federico Gatti annullano completamente Victor Osimhen, tenendolo sempre sotto controllo, facendolo innervosire.chiedendogli di giocare molto più alto per marcare Kvara, in fase di possesso palla.invece in fase di costruzione ritorna nel suo ruolo ideale: il centrocampista. Nel primo tempo Dusansubisce parecchi colpi da Juan Jesus, alcuni fischiati altri no. Ad un certo punto il serbo si spazientisce e prova a spiegarsi con, tendendoli poi una mano in cenno di 'pace'. Orsato però, arbitro di esperienza spiega a Dusan che non serve, basta spiegarsi con toni calmi., chiedendogli la palla più veloce ma Danilo da capitano vero placa gli animi.Nel secondo tempo Max mette Bremer a uomo su Osimhen. Vlahovic dopo aver colpito il palo in pieno si gira verso i tifosi chiedendo supporto. Pochi minuti dopo arriva il gol di Gatti. Federico esulta con Dusan, poi abbraccia Allegri ed infine dedica il gol a tutti i tifosi. Curiosità? Allegri lo aveva previsto: nel momento in cui vede parte il cross di Cambiaso mima il colpo di testa. Immediatamente richiama Rabiot chiedendogli di mantenere alti i ritmi. Gatti però è in un magic moment, infatti richiama sempre i compagni all'attenzione, da Danilo a Bremer.sente la gamba destra indurirsi, chiede alla panchina dei sali per provare a restare in campo ma non servono. Pochi minuti dopo si siede a terra ed è costretto a lasciare il campo per i crampi. Visibilmente dispiaciuto, si scusa con i tifosi. I minuti finali sono preziosi: Max nei cinque di recupero chiede sei volte al team manager quanto manchi, a dimostrazione della tensione tangibile.addirittura trascorre in ginocchio gli ultimi minuti. Quando Orsato fischia la fine della gara esultano tutti:e lo chiama "Cavallo". Cambiaso canta visibilmente l'inno della Juventus. Osimhen ricorda ai tifosi il 5-1 dello scorso anno, ma a vincere sono i tifosi che cantano "Il Soldato Innamorato" canzone tipica della tradizione napoletana.