Mancano solo due giorni alla sfida dell'Allianz Stadium tra Juve e Napoli, e il sito ufficiale bianconero propone i numeri relativi ai precedenti in campionato a Torino tra le due squadre. 75 gli scontri complessivi, che vedono il bilancio a favore dei padroni di casa: 47 le vittorie per la Vecchia Signora, 20 i pareggi e 8 le affermazioni dei partenopei. Infine, un dato curioso: nei 10 anni trascorsi allo Stadium non si è mai verificata una situazione di equilibrio, con 9 successi per i bianconeri e una sconfitta.