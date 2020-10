Secondo quanto riporta l'edizione di oggi di Repubblica, la memoria difensiva del Napoli è già stata consegnata al Giudice Sportivo Mastrandrea, che in queste ore potrebbe emanare la prima sentenza riguardo al mancato svolgimento della partita tra la Juventus e gli azzurri. Per il quotidiano, sono state inserite tutte le comunicazioni con le ASL nel dossier, anche l'hotel prenotato a Torino e i tamponi organizzati per affrontare la squadra torinese. Sono dunque prove concrete della voglia da parte del club di De Laurentiis di affrontare la delicata sfida di campionato: ecco perché la speranza resta forte, a Napoli sono convinti che si rigiocherà. Il rischio? Sempre il 3-0 a tavolino per i bianconeri: in quel caso, si arriverà certamente al TAR.