Juve-Napoli e la sentenza. La gara mai disputata potrebbe avere, quest'oggi, finalmente una direzione. Come racconta Tuttosport, se "da una parte c’è chi vuole l’applicazione severa delle norme sportive, con il 3-0 a tavolino contro il Napoli e un punto di penalizzazione in classifica", dall'altra ci sono gli azzurri che attendono fiduciosi e forti di una sempre più remota possibilità di sconfitta.



TERRENO POLITICO - Ma non è un terreno solo calcistico, quello su cui si disputerà questa particolarissima partita: è anche politico, poiché nessuno vuole sbugiardare una ASL in questo momento storico. La Juve punta tutto sulla negligenza degli azzurri: "Venerdì il Napoli trova un positivo nella squadra, Zielinski appunto, e - a quanto sta emergendo - non crea la bolla in una struttura predefinita e indicata ad Asl e Lega. Con quella violazione al protocollo, perde i benefici del protocollo stesso, perché senza bolla i giocatori sono, effettivamente, liberi cittadini e, in quanto contatti stretti di un positivi, non potrebbero lasciare l’isolamento, come correttamente detto dalla Asl. Quindi, il divieto della Asl non è un legittimo impedimento di raggiungere Torino, ma il frutto di una negligenza da parte del Napoli, che quindi non è riuscito a disputare la partita per un errore nell’applicazione del protocollo, non per una qualche emergenza locale segnalata dalla Asl", le parole di Tuttosport.