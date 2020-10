Il programma di giornata della Juventus non cambia. I bianconeri sono in isolamento fiduciario dopo la positività di due componenti dello staff (non si tratta ne di calciatori né di membri dello staff tecnico o medico). Rifinitura, secondo giro di tamponi, pranzo, riposo al J Hotel e poi l'arrivo all'Allianz per le 19.40. Poi la squadra attenderà fino alle 21.30 come da programma, 45' oltre il fischio di inizio, quando in assenza del Napoli verrà fischiato il fischio finale e la squadra lascerà lo stadio.