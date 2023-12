Proteste dei bianconeri al 63' di, per un presunto tocco di braccio di Giovanninella propria aria di rigore. L'episodio è stato commentato così da Lucaa DAZN: "C'è un tocco con l'avambraccio, ma va considerato che il colpo di testa diè ravvicinato e Di Lorenzo è girato di schiena. Per me giusto non dare rigore".