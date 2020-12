2









Oggi dal Coni arriverà il verdetto definitivo (almeno per quanto riguarda la giustizia sportiva) su Juventus-Napoli. Queste sono le dichiarazioni rilasciate ieri a Sportitalia da Gabriele Gravina, presidente della Figc: "La mia posizione è chiara: aspettiamo il giudizio del Collegio di Garanzia e poi finisce questa brutta pagina della storia del calcio. Ovviamente il campo è l’unico giudice ma quando ci sono delle alterazioni legati ad alcuni comportamenti, interviene la Giustizia Sportiva. Io mi rimetto a quello che sarà l’ultimo grado della Giustizia Sportiva. Di fronte alle sanzioni applicate dal Giudice Sportivo, la Federazione non ha bisogno di costituirsi come parte nella contesa. Noi inteveniamo solo quando le norme vengono applicate male".