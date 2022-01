Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo all'Allianz Stadium contro la Juve. Nessuna esclusione, dunque, per i tre giocatori azzurri, che secondo la Asl Napoli 2 Nord non avrebbero potuto disputare il match in quanto soggetti "che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose è avvenuta da più di 120 giorni".

I tre erano stati messi in isolamento nelle loro stanze di albergo fin dal momento del loro arrivo a Torino, ma l'intenzione del club è sempre stata quella di farli scendere in campo. E così sarà, stando alle formazioni ufficiali diffuse in questi minuti, che li vedono schierati dal primo minuto nella formazione del Napoli che sfiderà la Juve.