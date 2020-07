La Juventus sta studiando diversi profili per l'attaccante del prossimo anno, che dovrà completare il tridente con Ronaldo e Dybala. Tanti nomi nella testa di Paratici, ma in pole c'è sempre quell'Arek Milik per il quale si sta cercando la quadra col Napoli. I bianconeri vogliono inserire una contropartita e gli azzurri sarebbero interessati a Federico Bernardeschi, che secondo Tuttosport è il primo nome fatto da Rino Gattuso che perderà Callejon a fine stagione. L'allenatore vede nell'esterno classe '94 il sostituto ideale dello spagnolo, la Juve è pronta a metterlo sul piatto per arrivare a Milik.