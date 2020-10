Tante polemiche intorno a Juve-Napoli, la partita che non si è giocata a causa della mancata presenza della squadra azzurra alla quale, su decisione del Giudice Sportivo, è stato assegnato lo 0-3 a tavolino. Vittoria facile facile per la Juve che era arrivata regolarmente allo Stadium per giocare, a differenze del Napoli bloccato in Campania dall'Asl locale a causa di alcuni giocatori positivi al Covid. Gattuso però vuole voltare pagina e guarda avanti: "Non dobbiamo piangersi addosso e cercare alibi" avrebbe detto alla squadra secondo La Repubblica prima della partita di oggi contro l'Atalanta.