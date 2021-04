Finalmente, mercoledì 7 aprile si giocherà Juventus-Napoli, partita del girone d’andata prima annullata e poi rinviata alla suddetta data. Il tecnico dei partenopei Rino Gattuso punta a recuperare David Ospina, infortunatosi alla mano sinistra in allenamento. Il portiere colombiano avrebbe rassicurato i tifosi tramite i media colombiani e, stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli, martedì sarà visitato dallo staff medico del Napoli: in caso di esito positivo, Ospina sarà arruolabile per il big match contro la Juventus. Altrimenti, spazio a Meret, che sarà schierato titolare contro il Crotone.