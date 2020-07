La scelta di Federico Bernardeschi di firmare un contratto con la Roc Nation di Jay-Z alla quale ha ceduto i suoi diritti d'immagine ha complicato la trattativa per arrivare ad Arek Milik. Il Napoli, infatti, sempre attento ai diritti d'immagine dei propri giocatori, ha storto il naso per la scelta dell'esterno offensivo della Juventus. Bernardeschi è un giocatore gradito a De Laurentiis che ha individuato in lui il sostituto ideale di Callejon e la Juve vuole inserirlo come contropartita per Milik, ma prima bisogna sciogliere il nodo dei diritti d'immagine.