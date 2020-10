17









Come se non bastasse il caos, Juve-Napoli si è fatto caso. Caso che arriva addirittura in Parlamento. Come riporta Calcioefinanza.it, è stata presentata un’interrogazione a risposta scritta all'indirizzo dei ministri dello Sport Spadafora e della Salute Speranza, a firma dei senatori Sandro Ruotolo (gruppo misto), Gianni Pittella (Pd) e Gaetano Quagliariello (gr. misto).



LA RICHIESTA - Con l'interrogazione "si chiede di sapere se, nelle rispettive competenze, tenendo conto del tendenziale e progressivo incremento del numero di calciatori positivi al Covid-19, esempio il cluster di Genoa, e in generale del peggioramento della situazione epidemiologica del Paese, ritengano di rivedere e aggiornare il contenuto dei protocolli firmati dal Comitato Tecnico-Scientifico e controfirmati dalla Figc, avvenuto prima dell’estate quando la curva epidemica si era decisamente attenuata". Si chiede inoltre se i due ministri "ritengano opportuno intervenire rispetto alle anomalie documentate sul “caso” della Società Sportiva Calcio Napoli, affinché si garantisca la regolarità del campionato di Calcio di serie A e di agire almeno per fare chiarezza in merito alle elezioni per il rinnovo della carica del Presidente Federale".



PERCHE' SOLO IL NAPOLI? - E ancora: "Appare curioso che la Procura della Figc ha formalmente aperto un fascicolo d’inchiesta a carico della dalla Società Sportiva Calcio Napoli ipotizzando un presunto mancato rispetto delle norme del protocollo, così chiaramente non è, mentre analoga iniziativa non è stata assunta e adottata nei confronti di Genoa, Juventus e Inter". In conclusione: "Dalle notizie diffuse da organi di stampa pare che i veri motivi d’intervento della Figc sul 'caso' della Società Sportiva Calcio Napoli, siano anche da ricondurre alla disparità nella competizione elettorale in corso per la guida della stessa Figc".