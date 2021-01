Finalmente si gioca Juventus-Napoli, anche se non si tratta della sfida di campionato prima sospesa e poi rinviata, ma del match che assegnerà la Supercoppa. Le due squadre si presentano all’appuntamento di mercoledì sera con umori opposti: quella di Pirlo ha appena incassato una brutta sconfitta contro l’Inter, che ha ridimensionato la classifica dei bianconeri, quella di Gattuso arriva dal 6-0 rifilato alla Fiorentina. Nonostante queste premesse la Juventus è favorita per la vittoria della competizione a 1,80, mentre il Napoli si gioca a 2,00. Sulla lavagna scommesse 1X2 le quote sono più alte, visto che l’«1» paga 2,43 e il «2» si gioca a 2,85. L’ipotesi dei supplementari vale 3,15, mentre la coppa assegnata ai rigori è in lavagna a 6,00. Capitolo marcatori: Cristiano Ronaldo vuole aggiungere il suo ennesimo trofeo in bacheca ed è pronto a mettere la sua firma nella partita: un gol vale quota 2,25, la doppietta si gioca a 7,25, la tripletta a 25. Il Napoli si affiderà alla classe di Lorenzo Insigne. L’attaccante napoletano è pronto a guidare i suoi, anche se in zona gol non ha gli stessi numeri del portoghese. Per Insigne il gol si gioca a 3,50, mentre la doppietta vale 16. A 60 la tripletta.