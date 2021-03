"Si comunica che la gara di Serie A TIM JUVENTUS-NAPOLI, valevole per la 3^ giornata di andata e non disputata in data 4 ottobre 2020, sarà recuperata mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 18.45"



Così la Lega comunica la puntata finale della telenovela iniziata in quei primi giorni d'ottobre con l'intervento della Asl di Napoli. Era nell'aria che la data della disputa del match sarebbe stata questa, esattamente fra due settimane. Finalmente c'è l'ufficialità.



Lo stesso giorno, ma nelle ore precedenti, con calcio d'inizio alle 15, si giocherà Torino-Sassuolo, rinviata lo scorso weekend a causa del focolaio-covid nella squadra granata.