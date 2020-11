Dopo la sentenza d'appello che ha riconfermato la sconfitta a tavolino per 3 a 0 del Napoli contro la Juventus, il dibattito si è riacceso tra gli addetti ai lavori. L'ultimo ad essere intervenuto è Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Se l'ASL mi dice di non partire parto lo stesso. Preferisco andare nel penale piuttosto che perdere una partita a tavolino. Poi potrei andare a patteggiare, trovare una soluzione, io sarei partito. a me fa più paura la sconfitta a tavolino, per cui sarei andato lo stesso a Torino. Detto questo, sarei contento se, alla fine, Juve-Napoli si giocasse".