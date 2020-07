Federico Bernardeschi sarebbe potuta essere la carta giusta per arrivare a Milik. Il polacco è l'obiettivo numero uno della Juve per l'attacco del prossimo anno, e dopo una prima richiesta di 40 milioni cash senza scambi il Napoli ha aperto all'inserimento di una contropartita: Gattuso aveva individuato in Bernardeschi il sostituto ideale di Callejon che lascerà il club a fine stagione, ma è Berna, secondo Il Mattino, a non essere entusiasta del trasferimento a Napoli. Il nodo è legato ai diritti d'immagine del giocatore, che avevano fatto storcere il naso a De Laurentiis dopo la firma con Roc Nation e ora stanno spingendo Bernardeschi a riflettere.