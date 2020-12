La Figc non si è costituita presso il Collegio di Garanzia del Coni, terzo grado di giustizia sportiva, in merito all'ultimo appello del Napoli sulla partita non disputata con la Juventus il 4 ottobre. Questo, come abbiamo scritto oggi, rende più facile che vengano accolte le istanze del club di De Laurentiis. Ma perché la Federcalcio ha preso questa decisione? Stando a quanto riporta l'Ansa, la scelta ​è "in coerenza con la linea seguita nel procedimento di fronte agli organi endofederali" o in casi analoghi, tipo quello "di Verona-Roma per la situazione Diawara".