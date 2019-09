Con un video condiviso su Twitter, la Juventus has voluto fa rivivere la preparazione alla gara della scorsa settimana all'Allianz Stadium contro il Napoli. Il video, che dura ben 10 minuti, racconta - come nel making-off di un film - lo spettacolo del big match casalingo vinto dai bianconeri per 4 a 3. Dall'ingresso allo stadio, passando per gli spogliatoi, l'inno, sino alle emozioni del match, tutto viene visto in presa diretta, pronto e confezionato com'è stato vissuto dai protagonisti: giocatori e tifosi, ovviamente. Behind the scenes.