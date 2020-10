1









"La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica". Questo l'articolo su cui si fonda la decisione del Giudice Sportivo Mastrandrea, che ha assegnato alla Juventus la vittoria 3-0 a tavolino sul Napoli. L’avvocato Guido Valori, specialista in diritto sportivo, intervenuto alla Gazzetta dello Sport, ha commentato così: "Ha preso atto delle ripetute comunicazioni delle Asl e della Regione, ma ha ritenuto che tutto ciò non integrasse la forza maggiore. Per questo ha applicato la norma, cioè il 3-0 e il punto di penalizzazione. Quindi il giudice non ha ritenuto che si fosse raggiunta la soglia dell’«impossibilità»? Esatto. Si è ritenuto che ci fossero delle alternative al comportamento tenuto dal Napoli. Il punto è automatico, nel senso che la perdita a tavolino della partita comporta un’ulteriore sanzione".