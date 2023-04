Come racconta il Corriere dello Sport, mai come in questa occasione, in ogni caso, Allegri si riserva di decidere soltanto oggi la formazione: l’impegno di Europa League è ancora fresco e bisogna valutare al meglio come i singoli hanno recuperato e quante sono le energie a disposizione.L’alternativa più conservativa al polacco potrebbe essere, invece Miretti. A centrocampo, invece, Cuadrado e Kostic sulle fasce, Locatelli in regìa e Fagioli e Rabiot interni.