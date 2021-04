Nella formazione della Juventus che oggi sta giocando contro il Napoli per il recupero della terza giornata di campionato inizialmente prevista a ottobre, c'è un giocatore che... la terza giornata l'ha già giocata. Si tratta di Federico Chiesa, che allora giocava ancora con la maglia della Fiorentina e il 2 ottobre 2020 ha affrontato la Sampdoria con la maglia viola con tanto di fascia da capitano al braccio. Era l'ultima gara di Chiesa con la sua ex squadra, prima di trasferirsi alla Juventus. E oggi, per la seconda volta, si ritrova a rigiocare la terza giornata di Serie A.