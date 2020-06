1









Corsi e ricorsi storici. Che in maniera quasi spettacolare ritornano nel presente. Di Milik e del giro attorno a Sarri abbiamo già parlato tante volte: per un Higuain in partenza, pare ci sia sempre un Arek in arrivo. E' capitato al Napoli, sotto la volontà di Sarri; può ricapitare alla Juve, ben quattro anni dopo.



LA SUA PARTITA - Come racconta il Corriere Torino, questa è infatti la sua partita. La partita di Milik. Peccato che gli azzurri stiano provando a frenare tutto: 40 milioni di euro, infatti, potrebbero non bastare. La Juve non riesce ad accogliere la richiesta azzurra, e alla Continassa sperano di abbassare le pretese con qualche contropartita. Tre nomi caldi: Bernardeschi in primis, Rugani subito dopo. Più la carta Romero.



CESSIONE HIGUAIN - In tutto questo, la Juve deve però cedere Higuain, per il quale resiste il nodo ingaggio. Quasi impossibile da soddisfare dal River Plate (meta preferita del Pipita), stessa storia per il DC United allenato dal fratello di Gonzalo. Le alternative a Milik restano poi le stesse: si parla ancora di Mauro Icardi, appena riscattato dal Psg; resiste poi il nome di Jimenez. Occhio a Szczesny, polacco come Milik: nel 2019 ha 'aiutato' l'affare con Ramsey.