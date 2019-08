Difficilmente Paulo Dybala sarà in campo dal 1' nel match di campionato contro il Napoli che sabato sera affronta la Juve all'Allianz Stadium. Il viceallenatore bianconero Giovanni Martusciello ha parlato in conferenza stampa facendo capire che l'argentino potrebbe non scendere in campo dal 1': ​"Il mercato è una rottura di scatole per noi e tutto il mondo calcio. Ci sono giocatori chiacchierati che non sono con la testa ben lucidi sull'impegno di domani".



PAULO - "L'ho visto benissimo come da quando è arrivato. E' un giocatore davvero forte che può fare diversi ruoli. Ha provato a fare la punta centrale e la fa benissimo. Siamo felici di avere questi tipi di difficoltà nelle scelte. Nonostante le molte chiacchiere di mercato è un ragazzo per bene, non giocando dall'inizio può essere turbato, parlo della scorsa settimana, fa parte delle regole che si devono rispettare. Non le faccio io, bisogna giocare in 11, siamo 27 e dobbiamo tirarne fuori 11. Sono tutti di pari livello tranne uno, Ronaldo che è inutile menzionare. Dybala sta bene non è contrariato ma motivato. Gli piace questo modo di giocare. Ho parlato con lui in maniera tranquilla e pacifica e ho scoperto un ragazzo a posto".