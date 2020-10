Nonostante Genoa-Torino sia stata rinviata e il Napoli è atteso ancora da un doppio giro di tamponi, la tensione per Juventus-Napoli sale giorno dopo giorno. Naturale per una partita così, visto e considerando anche i trascorsi delle due squadre e le tante storie intrecciate, come la sfida inedita tra Pirlo e Gattuso, seduti in panchina. Il big match è in programma domenica sera allo Stadium alle 20.45 e sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite).