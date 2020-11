Nella giornata di domani il tribunale d'appello della Figc valuterà il ricorso del Napoli dopo lo 0-3 a tavolino contro la Juventus. Il dibattimento inizierà alle 15.30 e la sentenza potrebbe arrivare già in serata. Diversamente, la corte potrebbe prendersi tempo ulteriore per via della delicatezza della situazione: dare ragione al Napoli rischierebbe infatti di innescare dure reazioni da parte di quei club che fino ad oggi hanno giocato con ben più di due positivi al Covid in squadra.