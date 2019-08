L'estate non vorremmo finisse mai, se non fosse per l'arrivo del campionato. Le ultime amichevoli e la chiusura del mercato daranno ulteriori risposte alla Juventus, ma l'Allianz Stadium ​è pronto ad accolgiere il primo big match di stagione. Sabato 31 agosto, infatti, alle 20.45 andrà in scena il primo dei due confronti con il Napoli. Da domani alle 10 comincerà così la vendita dei primi tagliandi, riservati ai membri J1897. Giovedì, invece, si aprono i botteghini anche per i Black&White Members.