Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta l'allarme sul regolare completamento della stagione. Il calendario è già molto compresso, e ricollocare Juve-Napoli, tenendo conto anche della situazione delle Coppe europee, è molto difficile. L'ipotesi playoff, pertanto, resta ben considerata nelle stanze della Lega calcio. Adesso se ne sta discutendo e l'argomento sarà affrontato in Assemblea. Magari già in quella di venerdì prossimo, anche se non è nell'ordine del giorno. Per il quotidiano, serve che i club riescano a trovare un'intesa anche sulla media company. Ma continuano a litigare tra piccole e grandi...