Sfida fondamentale, da dentro o fuori, domani per la Juventus che riceve il Napoli all'Allianz Stadium. I bianconeri devono trovare i tre punti per non uscire dalla corsa Champions League, che vorrebbe dire un ridimensionamento totale del progetto. Al contempo, è anche la panchina di Pirlo ad essere a rischio, in caso di risultato negativo. A fischiare l'inizio del match - alle ore 18.45 - sarà l'arbitro Mariani, coadiuvato da Tegoni e Bindoni, Doveri il quarto assistente. Var Di Paolo, AVar Peretti.



