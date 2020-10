5









Il sindaco di Napoli De Magistris ha ripreso parola e a TG2 Post ha ribadito il sospetto che molti hanno di una chiamata fatta da De Laurentiis alla Asl e alla Regione Campania: "Vedo l’aumento dei contagi e ci sono persone che aspettano giorni per il tampone. Per il Napoli è accaduto tutto attraverso una telefonata che verosimilmente c’è stata".



LA POSIZIONE FIGC - Gli avvocati della FIGC non mettono in dubbio la competenza in materia della ASL di Napoli, bensì ritengono che per bloccare un gruppo squadra le motivazioni debbano essere adeguatamente motivate e ciò non è stato fatto anche perché negli stessi giorni la Salernitana che è nella stessa situazione sanitaria territoriale e con due positivi in rosa è potuta partire.