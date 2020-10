La speranza di De Laurentiis? Risiede tutta nell'articolo 55 del Noif, ossia delle norme organizzative interne della FIGC. E' qui che si gioca tutto la memoria difensiva presentata dal Napoli per cercare di evitare la sconfitta a tavolino per la mancata presenza a Torino nella gara con la Juventus. Ecco cosa dice il regolamento: "Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore". Nella giornata di mercoledì, probabilmente, arriverà la prima sentenza.