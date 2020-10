"Cosa mi aspetto da Juve-Napoli? Vedremo...". Poche parole, e stavolta coperte da una mascherina. Aurelio De Laurentiis parla all'esterno dell'Assemblea di Lega, più scuro in volto di altre volte, commentando così l'attesa per la risposta del Giudice Sportivo Mastrandrea in merito all'assenza dei partenopei all'Allianz Stadium per la gara con i bianconeri. La sentenza dovrebbe arrivare domani, a 48 ore dal lunedì annunciato da Mastrandrea per garantire al Napoli di organizzare al meglio la memoria difensiva: il club di De Laurentiis, infatti, ha preannunciato un'azione legale ancor prima di sapere ciò che emergerà dalle parole del Giudice.