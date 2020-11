“De Laurentiis è andato dritto al cuore dei giudici”. Così ieri l’avvocato del Napoli Grassani commentava l’intervento del presidente partenopeo nell’ambito dell’udienza avvenuta ieri per confermare o meno la vittoria a tavolino della Juventus. Così titola Il Mattino: “Oggi la sentenza. L’intervento di De Laurentiis per cancellare lo 0-3 a tavolino”. Il numero uno azzurro ha parlato poco, circa cinque minuti, quanto basta per ribadire l’impossibilità della squadra di partire per lo Stadium a causa dell’ordinanza emanata dall’Asl. Causa di forza maggiore. Adesso la sentenza è prevista in giornata ed in casa Napoli filtra ottimismo.