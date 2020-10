Stando a quanto riporta Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe un asso nella manica per sbugiardare la teoria che si sta prendendo piede nelle ultime ore, ovvero aver fatto pressione all’Asl per impedire la trasferta a Torino contro la Juventus. Il club partenopeo avrebbe il video dell’allenamento di rifinitura del 3 ottobre scorso a Castel Volturno, come al solito immagini registrate dai droni mentre la squadra è al lavoro. Un filmato lungo ben un’ora e venti minuti, dal quale pare emergere tutta la voglia della squadra di Gattuso di volare nel capoluogo piemontese per espugnare lo Stadium. Resta ora da capire se il presidente De Laurentiis intenda usarlo come prova, oppure caricarlo sui social per dimostrare la bontà del loro atteggiamento.