La situazione è sotto la lente dell'Asl di Napoli, ma Aurelio De Laurentiis non vuole stare a guardare. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il presidente del club azzurro ha già chiesto il rinvio della sfida contro la Juve in programma domani all'Allianz Stadium - e di tutta la giornata di campionato - a causa dei tanti contagi da Covid riscontrati negli ultimi giorni tra i calciatori. La squadra partenopea, comunque, starebbe valutando l'ipotesi di raggiungere Torino soltanto nella mattinata del 6 gennaio, in modo da ridurre al minimo la possibilità di avere nuovi positivi in una rosa già in emergenza.