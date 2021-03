5









Allora, quando si gioca Juve-Napoli? Sembrava tutto scritto per il recupero della sfida il 17 marzo. E invece, notizia di oggi, pare che Aurelio De Laurentiis si sia opposto: arriverebbe in mezzo alle due trasferte di Milano (con il Milan) e Roma (con i giallorossi). Provare gli azzurri in questo modo, ecco, non sembra il modo migliore per garantire equilibrio in campo.



Apriti cielo. Che piovono commenti. Sui social, tanti tifosi Juve si sono scagliati contro la nuova proposta di ADL di sovvertire le gerarchie del calcio e imporre la propria visione. Dopo i fatti dello scorso ottobre, il patron del Napoli aveva provato anche a spostare la data della Supercoppa, poi persa.



Leggete un po' i commenti nella nostra gallery dedicata...