Stavolta, contrariamente a quanto avvenne sei mesi fa, all'Allianz Stadium ci sono sia la Juventus che il Napoli. Pronti ad affrontarsi per quello che possiamo considerare un autentico spareggio per la qualificazione alla Champions League. Un match che è un crocevia fondamentale per gli obiettivi delle due squadre. Una gara da seguire insieme, a partire dal prepartita.

Come di consueto, potete vedere qui di seguito tutte le immagini prima del calcio d'inizio: Juventus-Napoli inizia a giocarsi già con l'arrivo delle formazioni alla Continassa, fino al riscaldamento sul terreno di gioco...