Cosa succede se la Corte d'Appello conferma la sentenza su Juve-Napoli? In caso di esito negativo, il Napoli andrà davanti al collegio di Garanzia del Coni. Dunque, se la giustizia sportiva non dovesse pronunciarsi a favore della disputa della partita togliendo il punto di penalizzazione, De Laurentiis è pronto a fare appello alla giustizia ordinaria, ricorrendo al Tar e al Consiglio di Stato. Il Napoli non accetta la sconfitta per 3-0 a tavolino più un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato sul campo della Juventus. Oggi pomeriggio alla Corte d'Appello Federale presieduta dal professor Piero Sandulli si discute il ricorso presentato dal club partenopeo contro la decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea.