Dunque, il Napoli ha depositatoil ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. E l'hanno fatto di persona gli avvocati Mattia Grassani ed Enrico Lubrano, per quella che è l'ultima battaglia legale sul fronte sportivo. Come rivela il Corriere dello Sport, De Laurentiis non ha intenzione di fermarsi. Procederà per ogni grado di giustizia, ordinaria e sportiva. La Corte de'Appello Sportivo ha deciso in 'favore' dei bianconeri (non coinvolti direttamente nella vicenda) con una serie di insinuazioni pesanti contro i napoletani. Prima di Natale, si attende la discussione al Collegio di Garanzia del Coni 'a sezioni unite'.