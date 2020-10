Juventus-Napoli non si giocherà domani sera, sembra ormai lampante dato il fermo imposto al Napoli dalla Asl del capoluogo campano. Tuttavia il calendario prevede ancora la partita all'Allianz Stadium alle 20.45, e la Juve ha dichiarato che scenderà regolarmente in campo. E se il Napoli non si presenta cosa succede? Il regolamento diramato ieri dalla Lega Serie A non prevede la sconfitta a tavolino qualora l'assenza di una squadra sia dovuta a decisioni dell'autorità "statale o locale". E dunque la Asl napoletana rientrerebbe in questa casistica. Ma se invece per "locale" si intendesse "della località dove è in programma la partita", quindi in tal caso Torino e non Napoli? A decidere sul rinvio e sul risultato saranno la Lega e il Giudice Sportivo...