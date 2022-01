"In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli, l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata confermata la presenza di diverse positività, anche nell’ambito del gruppo squadra, e che per tutti i soggetti risultati positivi è stato disposto l’isolamento.". Si è espressa così l'ASL Napoli 1 poco fa ( QUI IL COMUNICATO COMPLETO ) in merito alla partenza del Napoli per Torino, dove domani sera incontrerà la Juventus nella prima giornata del 2022.Eccolo:"1. Quarantena e sue modalità alternative La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato ilciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura dellaquarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine delquale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".