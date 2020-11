Oggi allenatore del Lecce, ieri centrocampista della Juventus. Anche Eugenio Corini ha voluto ricordare Maradona con un aneddoto raccontato in conferenza stampa: "Era un Juve-Napoli molto tirato - spiega - eravamo sullo 0-0 in una partita che poi vincemmo noi con un autogol nel finale. Era già da un po' di tempo che stavo addosso a Maradona, appena l'arbitro fischiò la fine mi avvicinai per chiedergli la maglia. Lui mi guardò triste, dicendomi che l'aveva già promessa a Casiraghi".