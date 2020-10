Il consigliere della Figc Pietro Lo Monaco ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, commentando la decisione del Giudice Sportivo in merito alla decisione su Juventus-Napoli: “Il giudice sportivo non poteva esprimersi in maniera diversa rispetto a quanto ha fatto. Il Napoli aveva già disposto la macchina organizzativa per partire, quindi non c’è premeditazione sul non voler giocare e dunque partire alla volta di Torino. Il giudice sportivo non è entrato nel dettaglio delle disposizioni della ASL. Credo ancora fermamente che questa sentenza sarà ribaltata. L’Asl ha impedito al Napoli di partire, imponendogli un obbligo. Se continua così il contagio si ferma tutto”.