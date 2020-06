2









Maurizio Sarri parla in conferenza stampa, presentando Juve-Napoli, finale di Coppa Italia.



JUVE-NAPOLI - "Dal punto di vista dell'intensità, la condizione non può cambiare in maniera totale. Momento particolare e sono partite particolari, non c'è altro tipo di soluzione. Diventano automaticamente tutte gare difficilissime, così come lo sarà l'interpretazione fisica e mentale. Dopo questa atipica inattività. Fa parte però dell'anormalità di questo periodo".



DAL PUNTO DI VISTA TATTICO - "Ho visto una squadra che ha cercato nella fase iniziale della partita anche di prendere alti gli avversari, e poi si è abbassata e ha cercato di aspettare più basso l'avversario. Non so se poi il risultato e la condizione hanno influito. Vediamo che atteggiamento avranno, quando si chiudono hanno una grande solidità e quando ripartono sono pericolosi. Negli ultimi tempi hanno vinto con l'Inter, la Juventus. Pareggiato col Barcellona. In certe partite sanno esprimersi ad alti livelli".



DYBALA - "Dybala falso nove per non dare punto di riferimento e aiutare Ronaldo? Non è che con l'altra soluzione diamo punti di riferimento. Le posizioni assegnate sono difensive, in avanti hanno ampia libertà di movimenti e noi non avendo un attaccante di riferimento centrale tipico non possiamo interpretare lo stesso ruolo con giocatori con caratteristiche diverse. Proviamo le due soluzioni e vedremo come partire. Non è detto che se si parte in un modo, si finisce allo stesso modo".



EMOZIONE - "Mi girano leggermente i coglioni quando sento dire che in Italia non ho vinto niente. Si parla di altissimi livelli, ho fatto 8 promozioni, dall'Eccellenza in C1. Una dalla B alla A. E sono andato sul campo in Coppa dei Campioni. Poco visto da giornalisti abituati a parlare di Champions, ma è un percorso difficile perché andare a prendere promozioni è difficilissimo. Contento di averlo fatto, è chiaro di andare a vincere trofei più importanti è in tutti noi. Il sentimento prevalente è quello di andare a vincere un trofeo per i giocatori, la società, i tifosi. Nessun retropensiero su avversari o altre cose. Proiettato su di noi".



FINALE - "E' la finale che avrei voluto perché siamo in finale. Napoli? Non m'interessa nulla, spero di avere determinazione e cattiveria. E mi sembra di averne".



RONALDO - "Io penso che Ronaldo ha fatto bene nei primi 30', poi si è affievolito. Fa parte di una condizione fisica non ottimale. E' stato disponibile e generoso, anche in fase difensiva. A livello quantitativo fisicamente ha fatto una buona prestazione. In questo momento sta mancando a tutti i nostri giocatori, ma penso a tutti i giocatori della Serie A. Il talento è cristallino, non è inficiato dal giocare tre metri dentro o tre metri fuori. La richiesta era di una posizione difensiva diversa, non offensiva".



DISCORSO - "Dirò che abbiamo fatto 7 mesi, poi 3 mesi di lockdown per giocare queste partite. Che è il momento di tirare tutto quello che abbiamo. Non sarà il 100%, ma il 90 e dobbiamo tirarlo fuori tutto. Giochiamo per essere in corsa su tutto. Ci siamo ed è un merito. Ora dobbiamo tirare fuori quel qualcosina in più per andare a prendere più trofei che possiamo".



SEGNALI - "2 domande? Sono anziano, eh... Dove ho lavorato? Noi in questa stagione, oltre a qualche partita che abbiamo sbagliato - ma fa parte del gioco, quando ne fai 60 ci sono 4-5 partite in cui non ti viene niente -, il nostro percorso è stato buono. I risultati sono i migliori degli ultimi 50 anni per chi è alla prima stagione alla Juventus. Era dal '55 che un allenatore esordiente alla Juve non faceva una media punto così. Lavorando in un ambiente in cui la vittoria è un'abitudine è tutto più difficile nell'ambiente collettivo. La vittoria non è scontata, non è la normalità ed è un evento eccezionale. Ora vogliamo trasformare questo percorso in qualcosa di concreto. Non c'è possibilità di cambiare qualcosa dal punto di vista tattico, non abbiamo fatto 100 allenamenti collettivi. E poi da qui in avanti non ci sarà più occasione di lavorare dato il calendario: dal punto di vista mentale abbiamo passato un periodo facile, difficile. Dipende dalla sensibilità di ognuno quanto difficile. Sono quei periodi inaspettati dalla vita in cui ti trovi davanti a qualcosa di mostruoso e inatteso. Non ne esci come prima. Hai la possibilità di diventare migliore o anche la probabilità di uscirne peggiori. Ho trovato ragazzi migliori, più aperti, sorridenti, più disposti al dialogo. Ho fatto anch'io un percorso, sono molto più paziente con loro, meno intransigente. Credo sia dovuto al percorso fatto negli ultimi mesi".



RISCONTRI - "Qualcosa di diverso? Nell'ultima gara fatta prima mezz'ora con aggressività rara. Avevamo l'80% di supremazia territoriale in parità numerica. Poi la partita è stata condizionata da altri fattori. Gli avversari non ci hanno attaccato come pensavamo, ha tutto inficiato sulla prestazione. La situazione non ci ha portato a richiedere il 110%. C'erano tutti i presupposti per andare in finale senza dare tutto".



DA NAPOLI-JUVE - "Da Napoli brutte sensazioni, fatto una brutta partita con erorri che con una squadra così non possiamo commettere. Allungati e allargati, senza compattezza e concedendo contropiedi facili. Preso gol da un contropiede nostro. Sotto la linea della palla non eravamo messi bene. A queste squadre non si può concedere. Se sbagli la distribuzione, hanno contropiedi rapidi e veloci: si è visto anche con l'Inter. Una serie di errori che non si possono commettere".



HIGUAIN - "Higuain vediamo... penso di no, fino a ieri ha fatto lavoro completamente differenziato. Aspettiamo i verdetti ma non penso ci siano novità. Abbiamo avuto Ramsey per 20' coi compagni, ma ieri era il primo giorno. Vediamo se c'è disponibilità, dipenderà dalla discussione di stasera col ragazzo e con i medici".



MERTENS - "Grande giocatore, chiaro che sarebbe arrivato a questo obiettivo. Prima aveva Hamsik, due giocatori entrati di diritto nella storia del Napoli. Mertens ha avuto la capacità di trasformarsi in qualcosa di diverso rispetto a prima ed è esploso diversamente".



GATTUSO - "Rino è una persona che mi piace molto, è schietto e solitamente parla bello diretto. Viste le mie caratteristiche mentali, mi piace parecchio. Non sono sorpreso, secondo me aveva fatto bene anche al Milan".