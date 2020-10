1









Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, impegnato nella battaglia legale per ridiscutere la decisione del Giudice Sportivo in merito alla sfida contro la Juve: "Juve-Napoli può condizionare la partita? Da parte loro non lo so, noi vogliamo fare la nostra partita. Vogliamo proseguire il nostro percorso, affronteremo una squadra pronta ma noi vogliamo dire la nostra. È una partita che può dare segnali importanti. Noi ci siamo radunati solo oggi, aver giocato con le nazionali può essere un vantaggio. Temo la forza e la qualità, è una squadra che lotterà per il campionato".