Riparte la Serie A dopo la pausa natalizia, con il primo turno del ritorno, minacciato dai numerosi casi Covid. Tra le squadre più colpite, il Napoli, letteralmente decimato in vista del big match di domani sera in casa della Juventus (tra i contagiati, anche Spalletti). Va un po' meglio alla Juve, che dovrà rinunciare a Chiellini e Arthur. Il pronostico dei betting analyst di Stanleybet.it vede nettamente avanti i bianconeri: il segno «1» è a 1,89, le possibilità del Napoli si collocano a 3,95. Leggermente più bassa la quota del pari, a 3,50. Quello dello Stadium non è un match da cui ci si attenda una valanga di reti: prevale infatti l'Under, a 1,75, mentre è leggermente più alta la quota di un match con almeno tre reti, a 1,93. Davanti sarà sfida tra Paulo Dybala e Dries Mertens, con un gol dell'argentino proposto a 2,40, mentre una rete del belga, tornato un punto di riferimento dopo l'infortunio di Osimhen, si gioca a 3,25. Un gol di Lorenzo Insigne, che a giugno lascerà la squadra di cui è capitano per approdare al Toronto, vale 3,75.