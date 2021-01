1









La Supercoppa italiana al tempo del Covid. Senza pubblico, chiaro. Come succede ormai da quasi un anno, anche la sfida di stasera tra Juventus e Napoli si giocherà a porte chiuse. Pochi privilegiati sulle tribune del Mapei Stadium di Reggio Emilia, tra i quali ci sarà anche il ct della Nazionale Roberto Mancini. Insieme a lui, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, presenti anche il designatore Rizzoli, il presidente della Regione Bonaccini, il sindaco di Reggio Emilia, Vecchi, il doppio ex e membro del team Legend della Lega Ciro Ferrara e il direttore marketing della Sony Zeppieri. La premiazione avverrà a distanza, così come successo anche in Coppa Italia.