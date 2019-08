Dopo le polemiche della prima giornata, c’è attesa di conoscere le designazioni di Nicola Rizzoli per Juve-Napoli, partitissima della seconda giornata di Serie A. Come riporta Il Mattino, il designatore arbitrale ha già scelto chi dirigerà l’incontro ed è già scattato il toto nomi su chi avrà questa delicata direzione di gara. Sono quattro i profili più gettonati: Rocchi, Irrati, Doveri e Orsato. Fra di essi i favoriti sono gli “outsider” Doveri, che non ha mai arbitrato questo match, ed Orsato, al quale i tifosi del Napoli non hanno ancora perdonato il famoso "caso Pjanic". In sala Var, infine, dovrebbe accomodarsi Mazzoleni.