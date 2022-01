Un bel momento di fair play, durante i primi minuti di Juventus-Napoli. In un contrasto tra Morata e Juan Jesus, l'attaccante subisce una botta al torace e rimane a terra. I partenopei decidono di continuare a giocare, finché il pallone non arriva a Insigne che spedisce il pallone fuori. In quel momento, sorriso e stretta di mano con Massimiliano Allegri.