Il ritorno dinella formazione ufficiale della Juventus per il confronto con il Napoli è accolto con favore dai tifosi. Dopo un periodo di stop per infortunio muscolare, il difensore si schiererà accanto a Bremer e Gatti, assumendo il ruolo di braccetto sinistro.Tuttavia, secondo le anticipazioni di Allegri, è probabile che Danilo non abbia ancora la piena resistenza per disputare l'intera partita, aprendo la possibilità di una sostituzione da parte di Alex Sandro. La gestione attenta del suo impiego è fondamentale per garantire un ritorno graduale e sicuro alla massima forma fisica.